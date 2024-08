Lucien Agoumé è pronto per la sua seconda avventura in Liga. Il centrocampista francese è sbarcato all'aeroporto di Siviglia, come testimoniato da uno scatto pubblicato sui social da Gonzalo Tortosa, giornalista spagnolo de El Chiringuito.

Come raccolto dalla nostra redazione (RILEGGI QUI), l'Inter oltre a ottenere il 50% di un'eventuale nuova cessione incasserà 5 milioni di euro.

🚨 Última hora. #SevillaFC



🛩️ Lucien Agoumé acaba de aterrizar en Sevilla para ser nuevo jugador del Sevilla FC.@elchiringuitotv pic.twitter.com/3Tk3mlDKxg — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) August 5, 2024

