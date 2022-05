L'AIA ha comunicato la designazione arbitrale per la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus in programma mercoledì sera. La gara si giocherà a Roma e romano sarà il direttore di gara, visto che il match è stato affidato a Paolo Valeri, che sarà assistito da Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, con Simone Sozza nelle vesti di quarto uomo. In sala Var sarà invece seduto Aleandro Di Paolo, con Rosario Abisso e Salvatore Longo in qualità di assistenti.