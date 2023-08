Intercettato all'esterno della sede dell'Inter, in Viale della Liberazione a Milano, Filip Stankovic ha risposto alle domande dei cronisti presenti, che ovviamente lo hanno incalzato sull'imminente trasferimento alla Samp: "Sono contento, so che è una piazza importante. Non vedo l'ora di iniziare", le sue parole riportate da Sportitalia.

E' arrivata la gratificazione del rinnovo, pensi che ci sarà l'Inter nel tuo destino?

"Sì, ma ora sono concentrato sulla Sampdoria. Con l'Inter vedremo".

Un messaggio ai tifosi doriani.

"Non vedo l'ora di iniziare e di conoscerli".

Ci racconti il pre-campionato vissuto con l'Inter?

"E' stata un'esperienza molto bella, ringrazio il mister e la società".

𝗦𝘁𝗮𝗻𝗸𝗼𝘃𝗶𝗰, 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗱𝗼𝗿𝗶𝗮



Le parole di Filip Stankovic, pronto a lasciare l'Inter per vestire la maglia blucerchiata in prestito.#sportitalia #inter #stanković pic.twitter.com/N9USrTp24R — Sportitalia (@tvdellosport) August 10, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!