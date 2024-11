Filip Stankovic racconta ai microfoni della Domenica Sportiva l'emozione del ritorno a San Siro da avversario. "E' stato molto emozionante tornare qui, ho avuto tante emozioni a San Siro da bambino, quando la squadra vinceva trofei e anche l'ultimo anno con Conte in cui c'ero anch'io - racconta -. Sono contento della prestazione personale, c'è un po' di rammarico per come è finita ma andiamo avanti. Sono concentrato sul Venezia e la prossima partita. Se tornerò qui? Non lo so dire".

"Il morale deve essere alto, c'è rammarico per la partita che abbiamo fatto, ma abbiamo dato il 101% e dobbiamo portarci questo carattere nelle prossime partite e potremo toglierci tante soddisfazioni - dice ancora Stankovic -. Dobbiamo crederci, non abbatterci e non mollare. La partita è sempre aperta, l'abbiamo visto in questa e in quella ribaltata contro l'Udinese. Cosa mi ha detto papà Deki prima della gara? Di stare tranquillo e concentrarmi su quel che dovevo fare".