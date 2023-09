Stadio nuovo dell'Inter a Rozzano, l'intenzione c'è ma ancora siamo ai primi passi dell'iter. La conferma arriva anche per bocca del primo cittadino della località a sud di Milano, Gianni Ferretti, che intervistato da Calcio Style ha spiegato in maniera dettagliata lo stato dell'arte: "Abbiamo incontrato i dirigenti dell’Inter, per questo progetto di stadio da 70mila posti, con relativa cittadella dello sport. Allo stato delle cose siamo ancora a una fase embrionale, ma da parte nerazzurra c’è un concreto interesse di intraprendere quella strada". Anche se la partita San Siro non è ancora del tutto chiusa: "Né Inter né Milan, hanno ancora rinunciato al progetto stadio, come ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. E’ sicuramente vero che stanno valutando le rispettive idee di costruire uno stadio da sole ma, di fatto, il progetto originale non risulta abbandonato. Il sindaco spalleggia i Verdi, che sono notoriamente contrari all'abbattimento di San Siro. La verità è che se ci fosse la possibilità, si farebbe senza dubbio".

Il Comune non avrebbe i soldi per ristrutturare il terzo anello?

"Sarebbe molto onerosa come opera, senza contare che, più passa il tempo, più ci si avvicina alle Olimpiadi. Per questo se ne riparlerebbe, verosimilmente, dopo il 2030".

La costruzione di un nuovo stadio genererebbe anche problemi con la viabilità nei pressi di Rozzano?

"Pensare di costruire uno stadio senza ripensare la viabilità è inverosimile. Di certo sarebbe un porre rimedio nel miglior modo possibile. Una cosa bisogna dirla: in ogni caso, un minimo disagio verrebbe creato".

