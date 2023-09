FC24 è arrivato anche nel ritiro della Nazionale olandese, dove quattro giocatori di Ronald Koeman si sono divertiti a scoprire il loro overall sul videogioco di EA Sports. Tante le risate che hanno accompagnato lo svelamento del valore alla voce 'passaggi' dell'interista Denzel Dumfries, eletto come peggiore in questa caratteristica dai compagni Xavi Simmons, Nathan Aké e Noa Lang. "Sono migliorato nel passaggio, davvero", ha fatto notare l'ex PSV a Lang che gli ha attribuito appena 43 su 100. E in effetti Denzel quest'anno ha un valore più alto, ovvero 70.