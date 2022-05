Raggiunto dai colleghi di Calciomercato.it, Gianfelice Facchetti ha risposto a proposito di uno dei protagonisti della finale di Coppa Italia di questa sera tra Juventus e Inter, protagonista anche del mercato che verrà. "Dybala all'Inter? Stasera resta un avversario, che stia lontano da Handanovic. Se al 100% credo che possa accendere la fantasia di San Siro".

E sul grande ex Romelu Lukaku:

"È un giocatore di cui mi sono innamorato, ma in generale non amo molto i ritorni. Ho anche l'impressione che dal punto di vista economico non sia un'operazione compatibile col club".