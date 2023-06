"L’appuntamento con la storia è a San Juan", dove l’Italia di Carmine Nunziata "tenterà di scalare la vetta del Mondiale Under 20" si legge sul Corriere dello Sport che sottolinea il bel percorso fatto fin qui dagli azzurrini dell'U20 che dopo la vittoria sull'Inghilterra di mercoledì, stanotte affronteranno la Colombia nel match valido per i quarti di finale. "Li abbiamo studiati con attenzione" ha spiegato al Corsport Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter Primavera, il terzo della famiglia a vestire i colori azzurri dopo i fratelli Salvatore e Sebastiano, che ieri sera ha conquistato la finale dei playoff di B col Bari. "Con loro mi confronto spesso, sono degli esempi, ma non ci penso al fatto che potrei essere il primo a vincere con la maglia della nazionale" dice a proposito dei fratelli.

Tre gare per la gloria, ne mancano soltanto tre.

"Questa è una partita storica per noi, soprattutto perché in pochi all’inizio credevano in questo gruppo".

Esposito fare da boa nel 4-3-1-2 di Nunziata.

"Ho 17 anni e gioco sotto età, ma voglio scrivere la storia ora e con questo gruppo. Qui in nazionale è come se giocassimo insieme da una vita. Se mi manca il gol? Certo, ma chiuderei volentieri senza reti e con la coppa del mondo in mano".

