Non uno stadio qualsiasi per l'ex Inter: "Non sono stato qui da quando è successo quest'estate (in riferimento al malore, ndr). È speciale tornare. Non sono ancora stato sul prato, lo farò tra poco quando dovremo allenarci - l'ammissione di Chris in sala stampa -. Non credo che ci si possa preparare per le emozioni. L'accoglienza in Olanda è stata molto grande e penso che qui possa essere ancora più forte perché è stato qui che è successo tutto. Poi si spera che tutto torni alla normalità e che le persone abbiano dei nuovi ricordi. Non vedo l'ora di essere di nuovo un giocatore calcio in campo e di giocare un po' la palla. Ho visto molte partite in autunno, mi sarebbe piaciuto essere qui, ed ero qui mentalmente, ma fisicamente no. Ovviamente sarà emozionante tornare, ma non vedo l'ora".