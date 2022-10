Man of the match contro il Viktoria Plzen grazie a una prestazione maiuscola sublimata da una doppietta, Edin Dzeko ieri sera ha regalato all'Inter la seconda qualificazione agli ottavi di Champions League consecutiva: "E' importantissimo il passaggio del turno, sicuramente quando è stato fatto il sorteggio in pochi credevano nell'Inter, soprattutto che passassimo con una giornata di anticipo - le parole dell'attaccante bosniaco a Mediaset Infinity -. Ma noi sappiamo di essere forti, di avere una squadra che può andare avanti in questa competizione e lo abbiamo dimostrato".