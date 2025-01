Intercettato all'uscita dall'assemblea di Lega Serie A odierna, Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations della Juventus, ha preferito non rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti. Ma non ha potuto trattenere il sorriso quando un giornalista gli ha fatto notare che domani ci sarà qualche interista che tiferà i bianconeri, nella speranza che fermino la corsa scudetto del Napoli di Antonio Conte.

