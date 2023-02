Federico Dimarco arriva ai microfoni di DAZN per farsi da portavoce della gioia del gruppo nerazzurro dopo la vittoria contro il Milan: "Penso che abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, non c'è stata storia dall'inizio alla fine. Lautaro Martinez più milanese di me? Meno male, sto cercando di portare tutti dalla mia parte...".

Materazzi sottolinea l'interismo di Dimarco: "Immagino quanto hai gioito per averli fatti soffrire tanto".

"Vero, ho gioito troppo. Ora festeggio".

Cosa sente nel cuore?

"Il nerazzurro e basta".