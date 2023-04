Il ko contro la Fiorentina apre una pagina negativa della storia dell'Inter. Questa, come ricorda Opta, è infatti solo la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria in cu il Biscione perde almeno 10 delle prime 28 partite di campionato: i precedenti risalgono alla stagione 2011/12 (chiuse al 6° posto) ed al 1998/99 (chiuse all’8° posto). Numeri che fanno capire la gravità e la singolarità del momento attraversato in campionato dalla squadra di Inzaghi, sempre più al centro delle voci che lo vogliono vicino all'esonero.