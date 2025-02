Gol e rinnovo in arrivo per Matteo Spinaccè, giovane attaccante dell'Inter Primavera e assoluto MVP con una doppietta nella sfida di Youth League contro il Lille che ha permesso ai baby nerazzurri di strappare il pass per gli ottavi di finale. Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, "Baccin e Ausilio hanno deciso di puntare con forza su di lui e ora l’Inter è vicinissima al rinnovo di contratto del classe 2006 - si legge -. Spinaccè era infatti in scadenza a giugno 2025 e piaceva a molte squadre, anche all’estero. Il giocatore ha però voluto dimostrare la sua riconoscenza all’Inter, che ora è pronta a blindarlo".

Spinaccè conta finore 7 gol nel campionato Primavera 1 e 4 in Youth League: è lui il capocannoniere della squadra di Zanchetta, trascinata anche dai suoi gol in una stagione che sta vedendo i nerazurri protagonisti in Italia e in Europa.

