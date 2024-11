Qual è stato il miglior colpo in assoluto dell'estate? Incalzato da TMW a margine del premio 'La Clessidra' ad Anghiari, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio rispondo con un nome accostato anche all'Inter in estate: "Io dico Buongiorno. È riuscito a cambiare completamente un reparto, il Napoli dal punto di vista difensivo ha raggiunto livelli altissimi, con il solo inserimento di un giocatore, oltre che dell'alleantore. Può diventare anche una colonna della Nazionale, il trasferimento è stato particolare: lo volevano anche Inter e Atalanta, ma non sapeva se partire... Vero che lo hanno pagato tanto ma tra qualche anno può valere 80 milioni".

Il giornalista di Sky Sport prova poi ad immaginare le mosse del club nel mercato di gennaio: "Forse l'Inter è l'unica che, se non avrà contrattempi, ha poco da fare, avendo già le coppie giuste in ogni ruolo. Dragusin può essere una soluzione sia per il Napoli che la Juventus, anche se il Tottenham non vorrebbe farlo partire in prestito. A gennaio servono giocatori pronti e uno come lui può rappresentare un investimento sicuro".

