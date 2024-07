Didier Deschamps, ct della Nazionale francese, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Belgio che ha portato i Bleus ai quarti di finale di Euro2024. Commentando anche le parole di Fabio Capello, che ha svelato come Lilian Thuram fosse contento del nuovo ruolo del figlio Marcus, e più in generale l'intesa tra l'attaccante dell'Inter e Kylian Mbappé: "C'era anche Antoine Griezmann alto a destra. Marcus può fare meglio, è cresciuto tantissimo con l'Inter e anche da noi mostra le stesse qualità. Solo che qui è un po' timido, deve fare di più. Per noi può essere un buon riferimento, l'intesa con Mbappé è sempre buona però si può sempre migliorare".

