Come riportato da Sportitalia si profila un derby ligure per Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 è molto vicino alla Sampdoria ma sulle sue tracce si è inserito nelle ultime ore anche lo Spezia. L’obiettivo dell’Inter è ovviamente cederlo in prestito. In caso di approdo ai bianconeri, Sebastiano si ritroverebbe a giocare con i due fratelli Salvatore e Francesco Pio, quest’ultimo in prestito proprio dall’Inter. Nei prossimi giorni Seba scioglierà le riserve sul suo futuro.

Daniele Luongo

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!