Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, intervenuto nella conferenza stampa prima del match contro il Montpellier non ha nascosto la sua amarezza per la perdita di Valentin Carboni, infortunatosi gravemente con la Nazionale argentina. De Zerbi non sa dire se il giocatore arrivato dall'Inter possa compiere l'impresa di tornare a disposizione prima della fine della stagione: "Questo non lo so. Mi dispiace per questa situazione, sono addolorato. Ha l'età di mio figlio, è un giocatore molto forte nonostante la giovane età. È arrivato infortunato dalla Copa América, con noi è partito tardi, non è riuscito a partire nel migliore dei modi, ha dovuto fermarsi per tre settimane. Poi ha risposto alle sue due convocazioni con l'Argentina e questo lo ha indebolito ulteriormente".

Il tecnico ex Sassuolo aggiunge: "Spero che possa tornare più forte dopo l'infortunio, è un ragazzo molto forte, è stato operato oggi e spero che torni il prima possibile. Spero che torni presto da noi o da un altro club".

