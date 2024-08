Più del risultato della partita amichevole di Monza contro l'Al Ittihad, a preoccupare l'Inter e Simone Inzaghi è il problema avuto da Stefan de Vrij. L'olandese, entrato al 62' al posto di Francesco Acerbi, al 93' si è accasciato a terra all'altezza delle panchine toccandosi i flessori della coscia sinistra e uscendo direttamente dal campo, senza necessità di una sostituzione con il match che andava concludendosi.

Una preoccupazione in più in casa nerazzurra, dopo gli stop muscolari di Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Piotr Zielinski. Nelle prossime ore si capirà di più sull'entità dell'infortunio occorso all'olandese, sperando non sia nulla di grave.