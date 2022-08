Dopo il duplice fischio di Davide Ghersini, Stefan de Vrij parla di questo primo tempo del match contro lo Spezia ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo continuare ad attaccare e creare occasioni, attaccando con ordine come in questo primo tempo. Abbiamo attaccato bene, potevamo segnare ancora ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo continuare a cercare la rete. Sempre bello avere per noi attaccanti forti come Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che tengono palla e creano occasioni, dobbiamo cercarli ancora".