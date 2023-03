Dopo aver militato nell'Inter da giocatore, coronando il suo periodo in nerazzurro con il leggendario Triplete nel 2010, Thiago Motta un giorno neanche troppo lontano potrebbe tornare a Milano per sedersi sulla panchina della Beneamata. E' la traiettoria di carriera che Dario Canovi, decano dei procuratori, ha immaginato per l'italo-brasiliano: "Lo vedo pronto per una grande squadra nella maniera più assoluta, per me è un allenatore da big e gli ho sempre detto di arrivare dove avrebbe potuto, ovvero in alto - le sue parole a Tuttomercatoweb.com -. Ha le doti necessarie, è il giocatore più intelligente che io abbia mai assistito. E come tutti gli intelligenti ha umiltà ed è pieno di dubbi, per questo sa modificare. La sua unica certezza nel calcio è che il lavoro paga. Con i grandi campioni non avrebbe problemi perché questi solitamente sono intelligenti. Oggi all'Inter non andrebbe perché c'è Inzaghi, tra sei mesi chi lo sa? Dire che sia un no a priori è una bugia, ma ora parlare di altre squadre non ha senso, a Bologna sta bene ed è convinto di poter fare ancora un grande lavoro".