Dopo il post social pubblicato da Daniele Conte dopo Inter-Cagliari che ha destato qualche malumore, post nel quale il fratello dell'ex allenatore dell'Inter celebrava il record dei 104 punti della Juventus di Conte, record che i nerazzurri non potranno più né superare né raggiungere, il leccese ha chiarito meglio la sua posizione.

"Vorrei precisare che il mio non è stato uno sfottò rivolto ai tifosi interisti, non mi permetterei mai! Quella maglietta celebrativa è stata creata dal sottoscritto per il record dei 102 punti. Per questo motivo e sapendo che è difficile da eguagliare, spero che rimanga inviolato il più a lungo possibile" si legge in una storia Instagram pubblicata qualche ora fa.

