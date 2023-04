"Quello che è successo ieri non è una sorpresa". Parola di Stephane Dalmat, ex nerazzurro che come di consueto si sofferma ad analizzare il momento dell'Inter attraverso il suo profilo Instagram: "Fai una partita straordinaria contro il Benfica e poi sbagli in casa contro il Monza, non è possibile passare da una prestazione perfetta ad una come quella di ieri. In questo momento non c’è nessuno che fa gol, se lo fai all'inizio diventa facile e la vinci 3 o 4 a 0. Loro hanno avuto un'opportunità e hanno segnato. Come si spiega questo? È l’immagine della stagione, con undici sconfitte e tre di fila a San Siro. Non esiste per una società come l'Inter. Per un giocatore è difficile concentrarsi dopo una partita di Champions League, ma quando vuoi essere campione devi metterti in testa che giochi ogni tre giorni e che anche nelle partite contro le piccole devi essere concentrato e avere la stessa voglia di vincere. Adesso ho paura per il ritorno con il Benfica, se l'Inter avesse vinto ieri sarei stato più tranquillo".