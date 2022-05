Dopo l'addio già preannunciato all'Inter con la quale ieri è sceso in campo per l'ultima volta, come già vociferato e 'spoilerato' a suon di indizi social, nelle scorse settimane Arturo Vidal è pronto a volare in Brasile, dove ad attenderlo ci sarà il Flamengo. Il club rubronegro pare aver già chiuso l'accordo personale con il centrocampista cileno. A renderlo noto è Mundo de Bola che riprende quanto svelato da Ekrem Konur, giornalista di Fichajes.net, che sgancia la notizia tramite Twitter a corredo di una foto che ritrae l'attuale 22 interista con la maglia del Mengão.