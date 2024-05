Aumenta la concorrenza per il portiere dell'Atletico Paranaense, obiettivo dell'Inter Matheus Krepski Bento. Secondo la stampa brasiliana sull'estremo difensore classe '99 ci sarebbe anche lo Sporting Lisbona. Il club portoghese è alla ricerca del sostituto di Antonio Adán, che lascerà il club a fine stagione e secondo i lusitani il portiere brasiliano potrebbe rappresentare il profilo giusto per succedere allo spagnolo. Secondo apitofinal.com.br i biancoverdi, pur non avendo ancora presentato alcuna proposta concreta per il 24enne, sono fortemente interessati al giocatore.

