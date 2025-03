Come ormai noto, Koni De Winter è uno dei nomi finiti sul taccuino di Marotta, Ausilio e Baccin, alla ricerca di pedine da inserire nello scacchiere di Simone Inzaghi per la prossima stagione (LEGGI QUI). Il difensore del Genoa piace dalle parti di Viale della Liberazione e di Appiano Gentile, ma i campioni d'Italia non sono gli unici ad aver puntato il ventiduenne belga.

Secondo Het Nieuwsblad sul difensore di Vieira avrebbero puntato i riflettori anche due squadre di Bundesliga, ovvero il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund. Entrambi i club tedeschi avrebbero fatto dei sondaggi sul nativo di Anversa, ma non si può ancora parlare di interesse concreto, diversamente da quello mostrato dall'Inter che però non è l'unico club italiano sul classe 2002. Su De Winter pare essersi acceso anche il corteggiamento del Napoli, altra squadra fortemente interessata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!