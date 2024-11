Giornata dai sentimenti sicuramente contrastanti per i fratelli Esposito, entrambi a referto in questo turno di campionato in Serie B sul campo della loro città di provenienza. Lo Spezia supera 3-0 la Juve Stabia e continua la sua rincorsa al Pisa capolista, distante tre punti, lanciata dalle reti dei due giocatori stabiesi: apre Francesco Pio al 18esimo dopo un bello spunto personale, il raddoppio lo firma Salvatore con un tap-in di testa dopo che Demba Thiam aveva neutralizzato un suo calcio di rigore. Per entrambi niente esultanza, in una giornata per loro particolare. A chiudere i conti ci pensa Antonio Colak con la rete del 3-0 conclusivo.

