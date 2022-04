Occhio al giallo. Sono tre i nerazzurri a rischio squalifica in Coppa Italia. Brozovic, Lautaro e Vecino, in caso di ammonizione stasera, salterebbero l'eventuale finale o, in ogni caso, il prossimo turno di coppa. Un dettaglio non banale soprattutto per quanto riguarda il regista croato. Sul fronte Milan, invece, a rischiare c'è il solo Saelemaekers, che peraltro difficilmente scenderà in campo.