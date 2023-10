Sono sempre più frequenti i rumors che riguardano Antonio Conte e il suo possibile approdo sulla panchina del Napoli, succedendo dunque a Garcia, il cui lavoro è stato sin qui non particolarmente soddisfacente. Voci di mercato però che non sembrano corrispondere al reale svolgimento delle cose, come ci tiene a chiarire l'ex allenatore dell'Inter che smentisce tramite Instagram: "Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la mia famiglia".

