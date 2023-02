Nel corso di un'intervista concessa in esclusiva al canale twitch di Cronache di spogliatoio, Gabriele Cioffi ha parlato anche di alcuni suoi ex giocatori all'Udinese. In particolare, ecco la sua opinione circa Becao, accostato anche di recente ai nerazzurri: "Becao ha la maturità per giocare nell'Inter - ha spiegato Cioffi -. Prima era un lupo che girava in campo, ora è cresciuto strutturalmente".

