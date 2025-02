Secondo la Gazzetta dello Sport, dall'audio in possesso di Chinè, procuratore federale, verrebbe fuori la prova della bestemmia di Lautaro Martinez dopo Juve-Inter. L'argentino sarà regolarmente in campo per il match di domani con il Napoli e in caso di patteggiamento comunque ci sarà solo un'ammenda come prevede il regolamento.

"Se il Giudice sportivo non era potuto intervenire perché la mancanza di sonoro non dava la certezza della frase blasfema, con l’apertura di un fascicolo da parte della Procura federale i contorni del procedimento sono nettamente cambiati - si legge -. I tempi per finire, eventualmente, davanti al Tribunale federale nazionale (TFN) sono infatti più lunghi. Chinè per la sua indagine ha chiesto a Dazn tutte le immagini registrate durante l’episodio e alla fine l’audio incriminato è stato trovato e conferma la bestemmia". Questo secondo la Gazzetta. Mentre Lautaro, dopo il match con il Genoa, aveva affermato di aver detto parolacce, ma non di aver bestemmiato.

E ora? Il capitano nerazzurro ha una settimana per decidere che cosa fare: considerando che un deferimento con la prova raccolta è ormai certo, l’argentino si trova a scegliere se patteggiare e dimezzare la sanzione o andare a giudizio davanti al TFN.