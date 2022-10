Quanto è difficile fare un passo indietro, tipo Handanovic? "Tanto. Però se capisci che puoi essere utile, magari in un modo diverso, magari da punto di riferimento quotidiano per i compagni. L'età va combattuta ma anche accettata, si può essere importanti anche giocando meno. Va solo accettato e capito, se Handanovic davvero ha detto certe cose alla squadra è dimostrazione di grande maturità. Un valore aggiunto".

Il suo collega Piqué stasera non benissimo. "Non si è accorto del movimento di Barella, una cosa che fanno sin dai tempi di Conte, con Bastoni che lo trova bene grazie al suo piede. Nicolò aveva già fatto un primo tempo straordinario, quando tiene quei ritmi, senza fermarsi un attimo, è tra i migliori centrocampisti d'Europa".

Quale la dote migliore di Lautaro?

"L'attacco alla porta e il movimento dentro l'area sono incredibili. Ma anche capacità aerea, tecnica... È un giocatore completo, quando è in forma diventa determinante. In Europa, con qualche spazio in più, è spesso decisivo. Complimenti all'Inter e a Zanetti, hanno scoperto un giocatore straordinario quasi da bambino".

Ora che torna Lukaku che succede con l'Inter?

"Lautaro gioca meglio con Lukaku o con Dzeko? Non so, sono curioso di capire se trarrà tutto questo beneficio dall'avere Lukaku accanto...".

Sono cambiate le consegne nel calcio?

"Prima un difensore si valutava sull'aspetto difensivo e il resto veniva dopo, oggi invece come prima cosa deve impostare e se c'è altro tanto meglio. Discorso simile per il portiere. In Europa si pensa molto di più alla fase offensiva, per attaccanti svegli e intelligenti, come Lautaro, diventa più facile".

Che direbbe a Conte?

"Con Conte mi sono trovato benissimo, mi ha insegnato a non distruggere e basta ma anche a proporre. L'ho visto provato ma so che ha vissuto giorni difficili per la scomparsa di Ventrone".