L'Euroderby è alle porte e la UEFA inizia a rendere note le designazioni arbitrali per il ritorno delle semifinali di Champions League. L'arbitro di Inter-Milan sarà il francese Clement Turpin, con Nicolas Danos e Benjamin Pages come assistenti. Stephanie Frappart nelle vesti di quarto ufficiale, mentre in sala VAR ci saranno Jerome Brisard ed il suo vice, Benoit Millot.

