Antonio Conte prepara qualche possibile novità di formazione in vista della partita di domani contro il Verona. La buona notizia, come segnala il Corriere dello Sport, è che D'Ambrosio "è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe trovare posto in panchina", dove si accomoderà probabilmente anche Sensi. Fuori sia Gagliardini che Asamoah, "stavolta potrebbe essere De Vrij a rimanere fuori, anche se l’unica volta di Godin al centro della difesa a 3 (con il Parma) non è stata così brillante. Da capire anche le fasce. Lazaro è ormai in rampa di lancio, quindi dopo l’ottima prova con il Bologna, va verso una conferma sulla fascia destra. E a sinistra? Candreva è reduce da un tour de force, quindi Biraghi parte in vantaggio".