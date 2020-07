Il Barcellona non ha rinunciato a Lautaro Martinez, ma a oggi il borsino pende più verso la permanenza all'Inter. Questo quanto riferisce il Corriere dello Sport, che sottolinea come l'argentino - al di là del ritorno al gol - resti al centro delle voci di mercato. Anche perché, in ogni caso, il club nerazzurro sa che c'è da affrontare il tema relativo al rinnovo. Finora, le proposte del Barça non hanno convinto Marotta: troppi 41 milioni per Firpo, che i catalani volevano sommare a 70 milioni cash. E allora Abidal, prima di tentare un nuovo assalto, dovrà fare cassa con la lunga lista di esuberi e pensare a un'altra contropartita (Rafinha?). "Il Barcellona è convinto che Lautaro non accetterà di andare in un'altra squadra e che, se l'operazione non si concretizzerà nel 2020, la concluderà nel 2021. Per questo avrebbe chiesto al calciatore, anche in caso di rinnovo del contratto, di non alzare la clausola rescissoria per poterlo comprare tra 12 mesi alla stessa cifra", spiega il Corsport. Ma l'Inter, da questo punto di vista, non vorrà farsi trovare impreparata. E così è pronto il rinnovo da 5,5 milioni più bonus a stagione.

VIDEO - LAUTARO SMENTISCE ANCHE TRAMONTANA, CHE GOL DI MARTINEZ