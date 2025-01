Antonio Cassano, intervenuto sulle frequenze di Viva el Futbol, ha parlato del momento dell'Inter, partendo proprio dalla netta vittoria contro il Monaco: "Secondo me l'Inter ha fatto bene, non era scontato qualificarsi nelle prime otto. Contro il Lipsia e Young Boys non aveva fatto bene. Ha forza e consapevolezza. E' la miglior squadra italiana: giocarci contro è complicato, può diventare la sorpresa della Champions. Vedo complicato vincere la coppa, ma affrontare l'Inter sarà difficile. Mi aspetto che l'Inter possa far paura alle altre, in Italia è la più forte".