Nicolò Bertola è il nome nuovo sul taccuino delle big, Inter in particolare. E da Salerno, il difensore dello Spezia manda una nuova cartolina alle sue pretendenti: nel giorno in cui Luca D'Angelo decide di fare a meno di Francesco Pio Esposito rimasto in panchina, ci pensano Edoardo Soleri e appunto Bertola a regolare la Salernitana regalando ai liguri un nuovo successo che permette di consolidare il secondo posto in classifica. Bertola trova il suo terzo sigillo in questo campionato svettando di testa su azione di calcio di punizione.

