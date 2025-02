In attesa di scoprire chi sarà il rivale dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League, da San Siro arriva il primo verdetto che inizia a comporre il quadro della fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea: non sarà il Milan. Niente euroderby all'orizzonte per i campioni d'Italia che nel prossimo step di UCL avrebbero potuto ritrovarsi ancora una volta contro i cugini rossoneri. A scongiurare l'eventualità è proprio il Milan che dopo il ko dell'andata a Rotterdam, si illude nei primissimi minuti del match del Meazza andato in scena questo pomeriggio, poi vanifica tutto e saluta l'Europa.

A portare in vantaggio la squadra di Sergio Conceição è il nuovo arrivato di Via Aldo Rossi, proprio l'ex della gara, Santiago Gimenez. La rete del messicano non basta a rasserenare la squadra di casa che vuole segnare ancora per evitare i supplementari, ma finisce col declinare male la verve agonistica e dopo il primo giallo, rimediato a fine primo tempo per eccesso di foga non a caso, Theo Hernandez si tuffa letteralmente in area di rigore e rimedia il secondo cartellino per simulazione lasciando in inferiorità numerica i compagni. Conceição poco dopo mischia le carte per portare forze nuove alla squadra, ma finisce col togliere sostanza e al 73esimo, due minuti dopo l'uscita in campo di Gimenez, a favore di Fofana, Carranza di testa ferisce mortalmente il Milan che incassa il gol dell'1-1 che vale il doppio vantaggio nell'aggregate del Feyenoord: finisce 2-1 il doppio confronto con gli olandesi, ora ufficialmente agli ottavi.

