Derby incredibile quello giocato ieri pomeriggio a San Siro tra Milan e Inter, stracittadina finita 1-1 ma viziata da un episodio in particolare che ha fatto dibattere nelle ore successive alla partita e che tutt'ora tiene banco: il contatto da rigore tra Pavlovic e Thuram non visto da Chiffi né dal VAR. A parlarne è Fabio Caressa che nel salotto di Sky Sport usa toni perentori in merito al grave errore arbitrale.

"Simone Inzaghi si è molto arrabbiato per questo intervento di Pavlovic ancora sull’1-0 nei confronti di Thuram lanciato in contropiede con poi chiusura di Theo. Qui l’attaccante dell’Inter prende il tempo a Pavlovic e poi c’è l’intervento in scivolata di Hernandez, però guardate Pavlovic: è fuori equilibrio e prende nettamente Thuram ed è lui che lo fa cadere. Poi il Tikus cade su Theo Hernandez che interviene, ma è un fallo abbastanza netto. Prende in pieno la gamba. In certe occasioni non capisco come faccia il VAR a non intervenire, allora leviamolo sto VAR e buonanotte" ha detto senza giri di parole durante il post-gara".

