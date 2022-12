Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT per parlare dell'attaccante argentino, reduce dalla vittoria con l'Argentina ai Mondiali in Qatar. "Lautaro è molto legato all'Inter, per me è molto importante dire al popolo nerazzurro che un po' del Mondiale argentino è anche loro - le sue parole -. Lui è un calciatore incredibile con una mentalità formidabile, con Lukaku ha fatto un calcio meraviglioso e con Dzeko, che è un grandissimo, anche. L'importante per lui è che l'Inter vinca".