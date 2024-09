Come da programma, Hakan Calhanoglu ha raggiunto il ritiro della Turchia nonostante l'affaticamento muscolare accusato durante Inter-Atalanta. Il centrocampista, come dimostra una storia pubblicata su Instagram in terra turca, ha risposto alla convocazione del ct Montella per i prossimi impegni in Nations League contro Galles e Islanda: sarà lo stesso staff medico turco a valutare l'affaticamento ai rotatori dell'anca sinistra di Calha. Il rientro in anticipo a Milano non è da escludere.

