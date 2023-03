Reggendo in mano il premio di MVP UEFA, il secondo consecutivo vinto tra andata e ritorno con il Porto, Hakan Calhanoglu ha commentato anche a UEFA.com il pari del Do Dragao che ha permesso ai nerazzurri di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League dopo 12 anni dall'ultima volta: "Non è stata una notte facile, sapevamo prima della partita che sarebbe stata così - le parole del centrocampista turco -. Giocare al Dragao non è facile, l'atmosfera è calda e il Porto è una buona squadra. L'abbiamo preparata bene, abbiamo difeso bene. Loro hanno avuto delle occasioni, ma alla fine non sono riusciti a segnare. Siamo felici, sono molto felice per il club che è tornato ai quarti dopo tanti anni".

Gli ultimi due minuti sono stati pazzi.

"Sì, sono stati davvero pazzi. Ero un po' spaventato, ma è normale quando giochi in Champions. C'è più adrenalina e può succedere di tutto. Come ho detto prima, abbiamo lottato fino alla fine. Siamo stati fortunati e felici allo stesso tempo".