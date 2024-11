Visite speciali ad Appiano Gentile prima della partenza dell'Inter per Verona. Si è infatti presentato alla Pinetina l'ex attaccante della Nazionale turca Burak Yilmaz, esonerato recentemente dal Kayserispor, in Italia per effettuare una sorta di aggiornamento professionale e per rendere visita al suo connazionale Hakan Calhanoglu. Yilmaz ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della visita con un messaggio: "Continuare a crescere e imparare. Per me, quando si parla di tattica nel calcio, la Serie A ha un posto molto importante. Sono stato ospite di Simone Inzaghi, che all'Inter ha fatto cose importanti e di cui mi è piaciuto molto l'approccio tattico. Ho avuto l'opportunità di approfondire il suo sistema, i suoi principi di lavoro e il suo metodo di allenamento. Credo sia stata un'esperienza molto formativa per me. Vorrei ringraziare il club nerazzurro, il caro Inzaghi e mio fratello Hakan Çalhanoğlu per questa bella ospitalità".

