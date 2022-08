A eccezione di Danilo D'Ambrosio, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, avrà tutta la rosa a sua disposizione per l'esordio stagionale in campionato contro il Lecce. Compreso Marcelo Brozovic che, come confermato dal tecnico piacentino dopo la seduta di rifinitura, "si è allenato regolarmente e sarà della partita". Con ogni probabilità da titolare, al pari di Robin Gosens, completamente recuperato, e pronto a prendersi il posto come quinto di sinistra: "Domani dall'inizio giocherà lui", ha affermato Inzaghi in coda alla conferenza stampa.