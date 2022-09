"Una vittoria veramente importante. Sapevamo che la partita sarebbe stata tosta, tanti uno contro uno. Siamo stati in difficoltà, quindi tre punti davvero pesanti". Lo dice Marcelo Brozovic a DAZN dopo l'1-0 al Torino. "Dobbiamo lavorare di più, avere più gamba, in alcuni match non siamo riusciti a fare quello che sappiamo. Ora bisogna guardare avanti e vincere. Se oggi si è visto qualcosa nato dal confronto di Appiano? Dico che abbiamo parlato e basta. Inzaghi? La vittoria è per lui e per tutti noi, per tutti gli interisti".