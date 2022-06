Ospite in collegamento con Sky Sport, Marco Branca ha offerto le sue considerazioni su alcuni dei temi più caldi del calciomercato, specialmente quelli legati all'Inter, club del quale è stato dirigente. Si parte dal possibile, clamoroso ritorno di Romelu Lukaku a Milano: "La volontà del giocatore ha sempre contato, specialmente negli ultmi anni - le sue parole -. Il giocatore, secondo me, non vuole rivalutarsi ma sentirsi ancora protagonista come successo nel biennio in nerazzurro. Al Chelsea non si è inserito, non si è trovato con il gioco di Tuchel, per cui sta mettendo al primo posto la sua soddisfazione personale e, se tutto va bene, dovrà rinuncare alla parte economica"

Sarà ancora decisivo in Italia?

"Le sue caratteristiche fisiche e tecniche in Serie A fanno la differenza, non c'è dubbio. Poi non avrà difficoltà a reinserirsi".

Dybala dalla Juve all'Inter, come andrà?

"Stiamo parlando di ipotesi, la parte degli stimoli è fondamentale per un professionista Se mai andasse in porto l'affare, ne gioverebbe l'Inter".