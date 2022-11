Ospite di 'Super Tele', programma di DAZN condotto da Pierluigi Pardo, Paolo Bonolis ha parlato del momento della sua Inter, reduce dal comodo successo sulla Samp che le ha permesso di superare l'Udinese e agganciare la Lazio a quota 24 punti, a -1 dal quarto posto. "L'ottobre dell'Inter sembra l'inizio di 'Caccia a Ottobre Rosso' con Sean Connery, parte con una certa difficoltà e poi diventa un mese discreto - le sue parole -. E' dovere del tifoso avere fiducia nel futuro altrimenti è finito il giochino. L'Inter può fare bene, ha parecchio da recuperare. Mi auguro che nel mercato di gennaio si possa sopperire a un paio di cosette per migliorare ulteriormente la rosa: io non faccio il fenomeno col portafoglio di Zhang, ma dico che a noi manca il trequartista, quello che permette all'allenatore di prendere alla sprovvista l'avversario quando il suo gioco va a scontrarsi con le difese in maniera ineluttabile".