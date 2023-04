"L'Inter attualmente è una polveriera. Dall'allenatore ai giocatori sono tutti in discussione". Lo sostiene Roberto Boninsegna, intervistato da Sportitalia nel giorno che conduce a Benfica-Inter: "Inzaghi è sulla graticola e ci sono diversi giocatori importanti che non stanno facendo bene. Questa partita arriva in un momento difficile, ecco perché ci vuole un risultato positivo per calmare le acque e per ridare quella voglia e quella convinzione che serviranno da qui alla fine per ritornare nei primi quattro posti in campionato".

Schierebbe Lukaku, nonostante le difficoltà?

"Attaccanti come Lukaku non ce ne sono tanti in giro: quando è andato in Inghilterra noi interisti abbiamo pianto quasi tutti. Il problema è che al Chelsea ce lo ha 'rovinato'. Non è il Lukaku di un anno fa. Essendo l'Inter in trasferta, forse Dzeko è più adatto per stasera, ma come dicevo a Romelu bisogna dare fiducia".