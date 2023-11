Anche Roberto Boninsegna parla alla Gazzetta dello Sport per anticipare i temi di Juve-Inter di domenica prossima. "Che coppia Lautaro e Thuram, si integrano alla perfezione: possono fare la differenza anche domenica contro la Juve - dice alla Gazzetta -. Per l’Inter vincere sarebbe già decisivo per lo scudetto? Darebbe un segnale forte andando a +5. La squadra di Inzaghi non è perfetta e si sente la mancanza di un regista classico, cosa che Calhanoglu non è, anche se sta facendo bene".