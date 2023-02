Tutto accade mercoledì, nel corso dell'allenamento in vista del match contro la Sampdoria: forse la poca intensità mostrata da Marko Arnautovic, squalificato e quindi indisponibile per la gara contro i blucerchiati, ha indispettito il tecnico rossoblu Thiago Motta col quale è scattato un diverbio. Roba di pochi minuti, secondo la Gazzetta dello Sport, dopo la quale l'ex compagno dell'austriaco all'Inter non ha voluto sbilanciarsi più di tanto parlando di un impiego contro i nerazzurri nel lunch match di domencia 26 febbraio: "Marko non sarà disponibile contro la Samp, avrà più tempo per riprendere la forma, sperando che per la prossima partita sia disponibile.